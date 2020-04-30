Юлия Ефременкова хочет вернуться на «Дом-2»





Юлия Ефременкова часто жаловалась на погодные условия на Сейшельских островах и постоянно хотела вернуться в Россию. В недавней беседе с поклонниками она рассказала, что решила покинуть пост ведущей «Дом-2», поскольку не смогла работать с новым руководством на Сейшельских островах и очень сильно устала от жары. Девушка заявила, что выполнила саму суть проекта и нашла свою любовь - Мондезира Свет-Амура. Но вернувшись домой пара так и не нашла работу, а живет на деньги, которые удалось скопить.Несколько дней назад Андрей Черкасов ушел в отпуск и место ведущего «Дом-2», пока ни кто не занял. Как стало известно, Юлия Ефременкова хочет вернуться на реалити-шоу. Девушка не против занять пост своего бывшего коллеги или даже согласна стать простой участницей и доказать руководству, что она достойна быть ведущей «Дом-2».