АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Юлия Ефременкова хочет вернуться на «Дом-2»

Несколько месяцев назад Юлия Ефременкова покинула пост ведущей «Дом-2». Но недавно стало известно, что девушка очень хочет вернуться на реалити-шоу и даже готова стать простой участницей.
Юлия Ефременкова хочет вернуться на «Дом-2»

Юлия Ефременкова часто жаловалась на погодные условия на Сейшельских островах и постоянно хотела вернуться в Россию. В недавней беседе с поклонниками она рассказала, что решила покинуть пост ведущей «Дом-2», поскольку не смогла работать с новым руководством на Сейшельских островах и очень сильно устала от жары. Девушка заявила, что выполнила саму суть проекта и нашла свою любовь - Мондезира Свет-Амура. Но вернувшись домой пара так и не нашла работу, а живет на деньги, которые удалось скопить.

Несколько дней назад Андрей Черкасов ушел в отпуск и место ведущего «Дом-2», пока ни кто не занял. Как стало известно, Юлия Ефременкова хочет вернуться на реалити-шоу. Девушка не против занять пост своего бывшего коллеги или даже согласна стать простой участницей и доказать руководству, что она достойна быть ведущей «Дом-2».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Евгения Алдонина Ольга назвала занимающегося строительством дома мужа…
В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой…
После скандала со Степаном Меньщиковым Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть…
В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД…
"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу…
Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в…
Рустам Солнцев предположил, что у Даны Борисовой произошел срыв из-за отсутствия заработка и режима…
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием…
Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных…
В Коми один человек погиб и двое пострадали в…
Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге…
«ГАЗель NEXT» оборудуют подушками…
"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом…
В России подготовят план по восстановлению экономики после…
Юлия Ефременкова хочет вернуться на…
Желудочно-кишечные симптомы при коронавирусе влияют на риск смертельного…
Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей…
Учёные смогли доказать, что спинозавры умели…
«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, почему нужно носить…
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер…
Россиянам с иностранным гражданством разрешат покинуть…
В Смоленской области ищут 16-летнюю…
Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры…
Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием…
Lexus решил не поднимать стоимость автомобилей в России до…
Профессор РАН Александр Лукашев назвал сроки ослабления…
В России могут увеличиться цены на…
Как сэкономить в период…
Просмотреть все новости