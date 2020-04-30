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"Захожу на кухню, а там водолаз": Валерия показала Иосифа Пригожина после похода в аптеку в очках водолаза

Певица Валерия на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками видео, на котором запечатлела супруга Иосифа Пригожина в водолазных очках. Она отметила, что в таком виде музыкальный продюсер ходил в аптеку.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, соблюдая режим самоизоляции, редко ходят в магазин. Недавно исполнительница решила порадовать поклонников и показала, в каком виде её супруг выходит из дома, чтобы посетить аптеку. Музыкальный продюсер настолько сильно опасается заразиться COVID-19, что предпочитает использовать не только медицинскую маску, но и широкие очки, которые напоминают горнолыжные и водолазные. «Захожу на кухню, а там водолаз. Защита — наше все», — сообщила в видео исполнительница.

Вероятнее всего, Иосифу Пригожину пришлось выйти из дома, чтобы приобрести бесконтактный термометр. Он сразу же его проверил на себе, объяснив, что температура у него нормальная — 36,7. Некоторые поклонники звёздных супругов не оценили их шутку, поскольку недавно они были замечены в студии программы «Звёзды сошлись», где сидели без масок, а потом устроили фотосессию с коллегами по цеху. Однако нашлись и те, кто поддержал идею публикации видео. «Чем только не займешься на картине, и водолазом побываешь», «Спасибо вам за оптимизм! Вы такие классные и с чувством юмора у вас всё в порядке!» - прокомментировали публикацию поклонники артистки.

Стоит отметить, ранее Валерия отмечала, что принимает участие в съёмках шоу «Маска» только чтобы порадовать поклонников и постараться улучшить им настроение во время нахождения дома на карантине.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:18

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