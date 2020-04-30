"Все однозначно": Юлия Михалкова прокомментировала слова Регины Тодоренко о домашнем насилии

«Если мужчина бьет женщину, то виноват всегда он. Даже если представительница прекрасного пола сама провоцирует его, супруг или молодой человек должен сдерживаться и решать конфликтные вопросы иначе. У мужчин, которые протягивают руки, нет сил и ума успокоиться и поговорить словами, а не силой. Оправдания в данном случае не уместны, так как виноват всегда один. Даже если мужчина «ломается» и решается ударить женщину, он все равно не прав», - рассказала Михалкова.





Тодоренко, которая столкнулась с критикой со стороны поклонников и коллег, за свои слова была лишена титула «Женщина года» от журнала Glamour. Телеведущая публично извинилась перед представительницами прекрасного пола и заявила, что ее неправильно поняли, однако на ее страницах в социальных сетях продолжили обсуждать высказывание и называть его недопустимым.Михалкова недавно презентовала собственную книгу, получившую название «Не говори мужчинам «Нет». В ней звезда рассказала о собственном опыте отношений и возможных конфликтах с представителями противоположного пола, которых стоит стараться избегать.