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"Все однозначно": Юлия Михалкова прокомментировала слова Регины Тодоренко о домашнем насилии

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова прокомментировала слова Регионы Тодоренко о домашнем насилии. По словам юмористки, телеведущая высказалась вполне однозначно.
"Все однозначно": Юлия Михалкова прокомментировала слова Регины Тодоренко о домашнем насилии

«Если мужчина бьет женщину, то виноват всегда он. Даже если представительница прекрасного пола сама провоцирует его, супруг или молодой человек должен сдерживаться и решать конфликтные вопросы иначе. У мужчин, которые протягивают руки, нет сил и ума успокоиться и поговорить словами, а не силой. Оправдания в данном случае не уместны, так как виноват всегда один. Даже если мужчина «ломается» и решается ударить женщину, он все равно не прав», - рассказала Михалкова.

Тодоренко, которая столкнулась с критикой со стороны поклонников и коллег, за свои слова была лишена титула «Женщина года» от журнала Glamour. Телеведущая публично извинилась перед представительницами прекрасного пола и заявила, что ее неправильно поняли, однако на ее страницах в социальных сетях продолжили обсуждать высказывание и называть его недопустимым.

Михалкова недавно презентовала собственную книгу, получившую название «Не говори мужчинам «Нет». В ней звезда рассказала о собственном опыте отношений и возможных конфликтах с представителями противоположного пола, которых стоит стараться избегать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:53

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