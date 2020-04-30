Кортни Кардашьян в крошечном бикини показала прекрасную фигуру
Кортни Кардашьян в крошечном бикини черного цвета показала прекрасную фигуру. Соответствующий пост предпринимательница из США опубликовала в микроблоге Instagram.
На представленном снимке старшая сестра Ким Кардашьян принимает «солнечные ванны», лежа на шезлонге. На заднем фоне можно заметить зеленеющую траву и одиноко стоящее дерево. В комментарии к посту бизнес-леди рекомендовала фанатам заниматься любимым делом и развиваться, как пожелает душа.
Пост Кардашьян набрал уже более 1,7 млн отметок «Нравится». Фолловеров поразило роскошное тело 41-летней знаменитости. Подписчики называли предпринимательницу «королевой» и «лучшей сестрой из семейства Кардашьян».
Ранее звезда рассказала, почему у нее возникает желание ходить обнаженной. Оказалось, нагота позволяет ей чувствовать себя красивой и желанной.
На представленном снимке старшая сестра Ким Кардашьян принимает «солнечные ванны», лежа на шезлонге. На заднем фоне можно заметить зеленеющую траву и одиноко стоящее дерево. В комментарии к посту бизнес-леди рекомендовала фанатам заниматься любимым делом и развиваться, как пожелает душа.
Пост Кардашьян набрал уже более 1,7 млн отметок «Нравится». Фолловеров поразило роскошное тело 41-летней знаменитости. Подписчики называли предпринимательницу «королевой» и «лучшей сестрой из семейства Кардашьян».
Ранее звезда рассказала, почему у нее возникает желание ходить обнаженной. Оказалось, нагота позволяет ей чувствовать себя красивой и желанной.