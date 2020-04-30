Исследователи: Употребление малины защищает от лейкемии





Результаты экспериментов в США показали, что содержащиеся в малине вещества, придающие ягодам характерный оттенок, могут укрепить иммунитет от возникновения злокачественных клеток в крови. Речь идет о антоцианинах, которые способны уничтожать развивающиеся опухоли. Подобные соединения можно также обнаружить в других продуктах, например, в красном вине. Хотя основным методом лечения лейкемии остается химиотерапия и облучение, новое открытие позволит разработать более безопасный подход.Аналогичным воздействием на рак крови обладают цианидин-3-рутинозиды, которые входят в состав ежевикообразной или западной малины. Лечебный эффект достигается с помощью апоптоза лейкозных клеток, то есть своеобразного "программирования" их смерти. Основным преимуществом этого способа является то, что процесс не повреждает здоровые клетки. В будущем фармацевты смогут синтезировать новый препарат для лечения лейкоза, который также не будет токсичным.