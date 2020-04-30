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Ксения Собчак «сбежала» с прямого эфира Владимира Соловьева во время его ссоры с Олегом Кашиным

Ксения Собчак «сбежала» с прямого эфира, который проводил Владимир Соловьев. Ведущая не выдержала его ссоры с журналистом Олегом Кашиным.

Олег Кашин сразу после подключения к эфиру назвал Соловьева «чудовищным, смешным и отвратительным человеком, которого ненавидит весь интернет», и повторил три раза свое высказывание, отметив, что не имеет абсолютно никакого желания общаться с ведущим, а подключился, чтобы никто не подумал, что он испугался. Соловьев отреагировал на это отрицательным высказыванием в адрес Кашина, охарактеризовав его как «жалкую пародию на Ленина, только без его ума и образования», и призвал журналиста пообщаться лишь с Ксенией Анатольевной.

В ссору Собчак не вмешивалась, только негодующе улыбалась, потом решила отключить видеосвязь, покинув эфир. После нее это сделал и Кашин. Владимир Соловьев попросил Собчак подключиться снова, отметив, что «так убегать с беседы смешно». Разговор опубликован на YouTube-канале «Соловьев Live».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:47

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