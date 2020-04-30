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В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой HDR10+

В Сети назвали список моделей смартфонов компании Xiaomi, которые получат поддержку HDR10+. Данные в микроблоге Twitter обнародованы сетевым инсайдером, называющим себя Xiaomishka.
В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой HDR10+

Китайский концерн для здоровой конкуренции на рынке постоянно внедряет в свои девайсы инновационные технологии. В этом году смартфоны начнут поддерживать расширенный динамический диапазон.

В перечень на обновление попали шесть смартфонов Xiaomi: Redmi K30 Pro и Zoom, Mi 10 и 10 Lite с поддержкой 5G, Mi 10 Youth Edition и Mi 10 Pro. В будущем список будет дополняться, чтобы поклонники бренда смогли наслаждаться реалистичным, ярким, насыщенным изображением.

Ранее Xiaomi представила приложение для улучшения графических драйверов.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:14

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