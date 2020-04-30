В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой HDR10+
В Сети назвали список моделей смартфонов компании Xiaomi, которые получат поддержку HDR10+. Данные в микроблоге Twitter обнародованы сетевым инсайдером, называющим себя Xiaomishka.
Китайский концерн для здоровой конкуренции на рынке постоянно внедряет в свои девайсы инновационные технологии. В этом году смартфоны начнут поддерживать расширенный динамический диапазон.
В перечень на обновление попали шесть смартфонов Xiaomi: Redmi K30 Pro и Zoom, Mi 10 и 10 Lite с поддержкой 5G, Mi 10 Youth Edition и Mi 10 Pro. В будущем список будет дополняться, чтобы поклонники бренда смогли наслаждаться реалистичным, ярким, насыщенным изображением.
Ранее Xiaomi представила приложение для улучшения графических драйверов.
Китайский концерн для здоровой конкуренции на рынке постоянно внедряет в свои девайсы инновационные технологии. В этом году смартфоны начнут поддерживать расширенный динамический диапазон.
В перечень на обновление попали шесть смартфонов Xiaomi: Redmi K30 Pro и Zoom, Mi 10 и 10 Lite с поддержкой 5G, Mi 10 Youth Edition и Mi 10 Pro. В будущем список будет дополняться, чтобы поклонники бренда смогли наслаждаться реалистичным, ярким, насыщенным изображением.
Ранее Xiaomi представила приложение для улучшения графических драйверов.
So, all #Xiaomi phones that support #HDR10+ (6 models):#Mi10 #Mi10Pro #Mi10LiteZoom & #Mi10youth #Mi10Lite5G #RedmiK30Pro #RedmiK30ProZoom— Xiaomishka (@xiaomishka) April 29, 2020
Like or retweets if you want to buy any of these smartphones in future 🤩 pic.twitter.com/ccxIxQSNVQ
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:14