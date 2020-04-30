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Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных COVID-19

Компания Apple выпустила очередной пакет обновлений iOS 13.5 beta 3. Разработчики внедрили систему отслеживания зараженных COVID-19 в сотрудничестве с Google.
Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных COVID-19

В бета-версиях iOS 13.5 и iPad OS 13.5 теперь появился API-интерфейс, обеспечивающий отслеживание контактов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Программа позволяет минимизировать риски общения с другими пользователями системы, которые заразились COVID-19. В то же время сотрудники Apple и Google обращают внимание на отсутствие сбора и обмена персональными данными конкретного человека. Подобную функцию также хотят внедрить в мобильную ОС Android, которая с помощью Bluetooth будет контролировать расстояние между юзерами.

Принцип работы состоит в том, что если один из владельцев гаджетов получил положительный результат теста на SARS-CoV-2, то с его устройства рассылаются уведомления на устройства других людей, находящихся поблизости. Приложение также вычисляет вероятность инфицирования в случае непреднамеренного контакта. Исходный код системы отслеживания Apple представит 1 мая. На его основе разработчики смогут создать приложения для организаций здравоохранения по всему миру.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:57

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