Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных COVID-19





В бета-версиях iOS 13.5 и iPad OS 13.5 теперь появился API-интерфейс, обеспечивающий отслеживание контактов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Программа позволяет минимизировать риски общения с другими пользователями системы, которые заразились COVID-19. В то же время сотрудники Apple и Google обращают внимание на отсутствие сбора и обмена персональными данными конкретного человека. Подобную функцию также хотят внедрить в мобильную ОС Android, которая с помощью Bluetooth будет контролировать расстояние между юзерами.Принцип работы состоит в том, что если один из владельцев гаджетов получил положительный результат теста на SARS-CoV-2, то с его устройства рассылаются уведомления на устройства других людей, находящихся поблизости. Приложение также вычисляет вероятность инфицирования в случае непреднамеренного контакта. Исходный код системы отслеживания Apple представит 1 мая. На его основе разработчики смогут создать приложения для организаций здравоохранения по всему миру.