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Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры Черно

Несколько дней назад беременная Ольга Рапунцель упала возле бассейна. Участница «Дом-2» пожаловалась, что на нее напала Александра Черно, которая весит в 2 раза больше, чем она.
Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры Черно

Беременная Ольга Рапунцель постоянно критикует Иосифа Оганесяна и Александру Черно. Супруга Дмитрия Дмитренко уверенна, что эти участники «Дом-2» все повторяют за ней и делает так, чтобы ее семья покинула проект. Недавно Ольга Рапунцель сообщила, что упала возле бассейна не по своей вине, а потому что ее толкнули. Участница реалити-шоу уверена, что это сделала Александра Черно, поскольку рядом больше никого не было. Возлюбленная Дмитрия Дмитренко пожаловалась, что беременная участница «Дом-2» напала на нее из-за зависти.

Сейчас Александра Черно доказывает свою невиновность в случившемся и требует от руководства реалити-шоу показать видео с камер, установленных у бассейна. Но пока возлюбленной Иосифа Оганесяна такую возможность не предоставили. При этом пользователи Сети считают, что Александра Черно не виновата, что Ольга Рапунцель упала.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:08

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