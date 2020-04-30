Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры Черно





Беременная Ольга Рапунцель постоянно критикует Иосифа Оганесяна и Александру Черно. Супруга Дмитрия Дмитренко уверенна, что эти участники «Дом-2» все повторяют за ней и делает так, чтобы ее семья покинула проект. Недавно Ольга Рапунцель сообщила, что упала возле бассейна не по своей вине, а потому что ее толкнули. Участница реалити-шоу уверена, что это сделала Александра Черно, поскольку рядом больше никого не было. Возлюбленная Дмитрия Дмитренко пожаловалась, что беременная участница «Дом-2» напала на нее из-за зависти.Сейчас Александра Черно доказывает свою невиновность в случившемся и требует от руководства реалити-шоу показать видео с камер, установленных у бассейна. Но пока возлюбленной Иосифа Оганесяна такую возможность не предоставили. При этом пользователи Сети считают, что Александра Черно не виновата, что Ольга Рапунцель упала.