В Смоленской области ищут 16-летнюю девушку





Девушка ушла их дома, но вещи с собой не взяла. В день пропажи на ней были одеты куртка с серым искусственным мехом, черная кофта с надписью, а также джинсы и кроссовки черного цвета. При себе у нее был мобильный телефон, но связаться по нему не удалось, так как он находится вне зоны доступа.Пропавшая девушка имеет рост в 170 сантиметров и среднее телосложение. У нее светлые волосы до плеч и каре-зеленые глаза. Информация об особых приметах в виде шрамов, родимых пятен или татуировок, отсутствует. По версии представителей отряда «Лиза Алерт», девушка отправилась в соседний регион.