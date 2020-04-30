«Все со своей закуской и напитками»: Григорий Сиятвинда рассказал, как отметил свое 50-летие





Актер Григорий Сиятвинда, известный по роли менеджера отеля Михаила Джековича в телесериале «Кухня», а затем — в сериалах «Отель Элеон» и «Гранд», 26 апреля отметил свой 50-летний юбилей. В ходе беседы с Иваном Ургантом он сообщил, что празднование в самоизоляции не помешало организовать грандиозный «видеобанкет» с театром «Сатирикон». «Собралось около 50 человек, я постоянно листал экран туда-сюда, чтобы увидеть всех», - добавил артист.Сиятвинда также с юмором отметил, что юбиляру особенно приятно, когда гости приходят со своей закуской и спиртным. Кинозвезда признался, что карантинные ограничения не стали для него тяжелым испытанием. Более того, Сиятвинда не может выйти из дома с октября 2019 года, поскольку актер поранил ногу и три месяца восстанавливался после операции. «Я ветеран самоизоляции! Ты предоставлен сам себе, ты можешь делать всё, что хочешь», - разоткровенничался лауреат Государственной премии России.