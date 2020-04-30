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Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в России

Согласно статистическим данным, в текущем году самой популярной моделью бренда Infiniti в России был назван кроссовер QX50. Эксперты подвели итоги по показателям продаж автомобилей японской компании в первом квартале 2020 года.
Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в России

Согласно появившейся информации, за указанный промежуток времени автолюбители в РФ купили 669 машин производителя Infiniti. Если сравнивать с показателем аналогичного периода в 2019 году, то уровень продаж снизился на 22%. Дочернее предприятие компании Nissan одно из немногих продемонстрировало спад спроса с января по март текущего года.

На российском рынке за первый квартал года продали 353 машины Infiniti QX50. На второй позиции разместился полноразмерный кроссовер QX80, который приобрели 186 автолюбителей. Тройку лидеров замкнула модель QX60 с показателем в 101 единицу. В прошлом месяце в РФ удалось реализовать 317 авто бренда Infiniti, что на четыре машины меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщает «Глобалмск.ру».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:05

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