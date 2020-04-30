Голая Алексия Ривас попала в прямой эфир женатого журналиста
Голая телеведущая Алексия Ривас попала в прямой эфир женатого журналиста Альфонсо Мерлоса. Соответствующий ролик с компроматом на испанца появился в микроблоге Twitter.
На представленных кадра Мерлос увлеченно ведет эфир, не обращая внимание на происходящее на заднем фоне. В это время в камеру попадает полностью раздетая Ривас, которая что-то переносит в другую комнату. Позже выяснилось, что корреспондент уже не живет со своей супругой.
Супруга Мерлоса Марта Лопес после случившегося подала на развод. За разрушение чужой семьи хейтеры «атаковали» страницу Ривас в Instagram.
На представленных кадра Мерлос увлеченно ведет эфир, не обращая внимание на происходящее на заднем фоне. В это время в камеру попадает полностью раздетая Ривас, которая что-то переносит в другую комнату. Позже выяснилось, что корреспондент уже не живет со своей супругой.
«Все в порядке. Ситуация под контролем. Мы спокойны и счастливы!» - заявила Ривас, ранее работавшая в издании Marca.
Супруга Мерлоса Марта Лопес после случившегося подала на развод. За разрушение чужой семьи хейтеры «атаковали» страницу Ривас в Instagram.