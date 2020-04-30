Супруга Евгения Алдонина Ольга назвала занимающегося строительством дома мужа "человеком-пауком"





Евгений Алдонин вместе со всей своей семьёй придерживается социального дистанцирования. Чтобы не терять время в пустую, он решил заняться строительством дома. Так, его супруга Ольга Алдонина поделилась с поклонниками в видео, на котором можно увидеть, как футболист занимается покраской. На кадрах можно заметить, как спортсмен стоит на деревянной балке с кистью и малярной ванночкой для краски в руках. При этом Алдонин не стал использовать страховочную систему.Жена знаменитости отметила, её избранник выполняет «опасные маневры». Она сообщила о продолжении строительных работ и назвала супруга «человеком-пауком». Стоит отметить, иногда дочь покойной супруги Евгения Алдонина Юлии Началовой Вера посещает отца. Как известно, девочка в основном проживает у бабушки и дедушки, однако футболист старается как можно больше времени проводить с дочерью. Вера Алдонина смогла подружиться с мачехой, и она всегда желанный гость в доме своего отца. У спортсмена также есть двое детей от нынешней супруги Ольги - сын Артем и дочь Анжелика.