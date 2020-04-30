"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу Черно

«Баба-огонь. В гневе – Толян, супруга Иосифа Оганесяна», - написал Меньщиков.

«Мне очень не нравится, как я выгляжу. Все начало опухать, но из-за беременности многие процедуры противопоказаны. Женщинам в положении нельзя долгое время находиться на солнце. Особенно сильно хочется отправиться домой, так как на островах сейчас для меня не очень безопасно», - рассказывала Саша Черно.





Меньщиков переделал стих «Телефон» Корнея Чуковского, в котором огромный слон пытается позвонить в службу спасения, но никто не может понять, что он хочет. По словам шоумена, Черно стала вести себя слишком капризно, вызывая дискомфорт у других участников проекта. Она постоянно рассказывает о состоянии во время беременности, не обращая внимания на проблемы других.Степан Меньщиков раскритиковал участницу проекта за попытку привлечь к себе внимание из-за беременности. По словам шоумена, его супруга также находится в положении, но не пытается заработать на этом рейтинг.