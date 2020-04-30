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"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу Черно

Степан Меньщиков в стихах высмеял беременную Сашу Черно. Участник «Дома-2» представил, что звезда проекта в положении звонит в МЧС и представляется слоном.
"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу Черно

«Баба-огонь. В гневе – Толян, супруга Иосифа Оганесяна», - написал Меньщиков.

Меньщиков переделал стих «Телефон» Корнея Чуковского, в котором огромный слон пытается позвонить в службу спасения, но никто не может понять, что он хочет. По словам шоумена, Черно стала вести себя слишком капризно, вызывая дискомфорт у других участников проекта. Она постоянно рассказывает о состоянии во время беременности, не обращая внимания на проблемы других.
«Мне очень не нравится, как я выгляжу. Все начало опухать, но из-за беременности многие процедуры противопоказаны. Женщинам в положении нельзя долгое время находиться на солнце. Особенно сильно хочется отправиться домой, так как на островах сейчас для меня не очень безопасно», - рассказывала Саша Черно.

Степан Меньщиков раскритиковал участницу проекта за попытку привлечь к себе внимание из-за беременности. По словам шоумена, его супруга также находится в положении, но не пытается заработать на этом рейтинг.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:09

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