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Профессор РАН Александр Лукашев назвал сроки ослабления коронавируса

Профессор Ран Александр Лукашев из Института паразитологии и тропических заболеваний Сеченского университета назвал возможные сроки ослабления коронавируса. Оказалось, на это уйдет несколько лет.

«Сейчас COVID-19 силен, но через годы он начнет ослабевать. Не могу утверждать, но, маловероятно, что осенью возбудитель станет менее агрессивным», - заявил Лукашев в эфире канала «Россия 1».

Коллеги профессора, присутствовавшие в студии ТВ-канала, согласились с его мнением. Прогноз об окончании пандемии изменили и ученые из Сингапура. Если раньше они обещали спад заболеваемости к середине августа, то теперь сдвинули сроки на 20 июля.

Ранее ученые рассказали, что коронавирус может жить в легких после выздоровления.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:50

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