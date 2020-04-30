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Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием Блюменкранцем

Анна Левченко отказалась уходить за периметр проекта с Валерием Блюменкранцем. Участница «Дом-2» не уверена в своем возлюбленном и хочет еще побыть на реалити-шоу.
Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием Блюменкранцем

В последнее время Валерий Блюменкранц и Анна Левченко часто выясняли отношения, и девушка грозилась покинуть проект. Но несколько дней назад возлюбленный сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Накануне в Сети появился анонс одного из эфиров «Дом-2». На кадрах возмущенный Валерий Блюменкранц не может понять, почему Анна Левченко отказалась вместе с ним покинуть проект. Мужчина упрекает возлюбленную, что она грозилась уйди за ворота, а когда настало время это сделать, отказалась это сделать.

В ссору Валерия Блюменкранца и Анны Левченко вмешались Илья Яббаров и Анастасии Голд. Молодой человек встал на сторону друга, а его возлюбленная поддержала подругу. Валерии Блюменкранц начал обвинять Анну Левченко в том, что ее отношения проектные и даже вспомнил, что бывшая жена Тата Блюменкранц всегда была на его стороне и покинула «Дом-2» вместе с ним.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:03

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