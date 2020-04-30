«ГАЗель NEXT» оборудуют подушками безопасности





Сотрудники нижегородского предприятия поделились информацией, что первым этапом оборудования обновлённой системы пассивной безопасности является отдельная модернизация техники и постепенное распространение на всю линейку транспортных средств семейства NEXT. Пассивная безопасность представляет собой фронтальную подушку безопасности управляющего авто, качественные ремни безопасности с натяжителями и ограничителями, универсальный токопередающий механизм, блок контроля системы безопасности и прочую комплектацию. Как только приходит сигнал об ударе машины о другой объект, электроника автоматически занимается преднатяжением ремней безопасности, активацией фронтальной подушки безопасности и прекращает подачу топлива в мотор, таким образом предостерегая авто от возможного возгорания моторного отсека.Перед установкой системы проходил долгий период разработок и проведения целого ряда определённых тестов машин, состоящие из столкновений с препятствиями при различных скоростях, устранения возможности ложного срабатывания, испытаний в условиях особо экстремальных температур. Разработанное нововведение основывается на Правилах ЕЭК ООН 94.