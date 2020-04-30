Рустам Солнцев предположил, что у Даны Борисовой произошел срыв из-за отсутствия заработка и режима самоизоляции
В своем микроблоге Instagram Дана Борисова недавно призналась, что она уже три года не употребляет алкоголь и наркотические препараты, но были прецеденты с медицинскими препаратами. Рустам Солнцев предположил, почему у знаменитости произошел срыв.
Поклонники и коллеги Даны Борисовой считают, что речь идет не о безобидных лекарствах. По словам Рустама Солнцева, который несколько раз виделся с ведущей во время съемок ток-шоу на федеральных каналах, она принимает сильнодействующие препараты. Благодаря им знаменитость начала вести себя более энергично и активно.
Рустам Солнцев уверен, что вновь сорваться Дану Борисову заставила самоизоляция. Из-за того, что в стране карантин и отменены многие съемки, телеведущая осталась без работы. Это был ее основной заработок, так как она не является ведущей мероприятий и не гастролирует. Поэтому у Даны Борисовой материальное положение оставляет желать лучшего. С ней не работает грамотный менеджер, который смог бы расширить возможности для заработка. Именно поэтому с Данной Борисовой случился очередной срыв.
Поклонники и коллеги Даны Борисовой считают, что речь идет не о безобидных лекарствах. По словам Рустама Солнцева, который несколько раз виделся с ведущей во время съемок ток-шоу на федеральных каналах, она принимает сильнодействующие препараты. Благодаря им знаменитость начала вести себя более энергично и активно.
Рустам Солнцев уверен, что вновь сорваться Дану Борисову заставила самоизоляция. Из-за того, что в стране карантин и отменены многие съемки, телеведущая осталась без работы. Это был ее основной заработок, так как она не является ведущей мероприятий и не гастролирует. Поэтому у Даны Борисовой материальное положение оставляет желать лучшего. С ней не работает грамотный менеджер, который смог бы расширить возможности для заработка. Именно поэтому с Данной Борисовой случился очередной срыв.