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Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге матери

Рост числа подписчиков дочери Анастасии Заворотнюк неуклонно растет с каждым днем. Подобная тенденция породила большое количество слухов фанатов, которые обвиняют медийную персону в пиаре на недуге матери.

Уже несколько месяцев состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк остается тайной для публики. Многие фанаты в надежде найти сведения о здоровье актрисы подписываются на страницу Анны Заворотнюк в соцсети Instagram. Все же, дочь звезды продолжает хранить молчание и делится фотографиями с различных путешествий. Некоторые комментаторы отмечают, что девушка позиционирует себя публичной личностью, хотя кроме громкой фамилии матери и семейной трагедии в ней "нет ничего выдающегося".

Недавняя публикация даже вызвала обвинения со стороны поклонников Заворотнюк, которые уличили наследницу в спекуляции на болезни артистки. Речь идет о появлении менеджера "по вопросам сотрудничества", что позволит владелице аккаунта зарабатывать деньги на внезапно возросшей популярности. Стоит отметить, что единственным упоминанием о родительнице стала публикация, в которой Анна Заворотнюк рассказала о "тяжелом периоде в жизни семьи".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:53

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