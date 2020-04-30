Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге матери





Уже несколько месяцев состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк остается тайной для публики. Многие фанаты в надежде найти сведения о здоровье актрисы подписываются на страницу Анны Заворотнюк в соцсети Instagram. Все же, дочь звезды продолжает хранить молчание и делится фотографиями с различных путешествий. Некоторые комментаторы отмечают, что девушка позиционирует себя публичной личностью, хотя кроме громкой фамилии матери и семейной трагедии в ней "нет ничего выдающегося".Недавняя публикация даже вызвала обвинения со стороны поклонников Заворотнюк, которые уличили наследницу в спекуляции на болезни артистки. Речь идет о появлении менеджера "по вопросам сотрудничества", что позволит владелице аккаунта зарабатывать деньги на внезапно возросшей популярности. Стоит отметить, что единственным упоминанием о родительнице стала публикация, в которой Анна Заворотнюк рассказала о "тяжелом периоде в жизни семьи".