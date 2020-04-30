В России подготовят план по восстановлению экономики после коронавируса

«Антикризисная программа в первую очередь должна затрагивать рынок труда. Многие компании были вынуждены сократить штаты из-за отсутствия дохода. Когда пандемия пойдет на спад, они смогут снова заработать, ввиду чего необходимо начинать всеми силами выводить экономику на траекторию роста, обеспечивая граждан новыми рабочими местами», - приводит слова Мишустина издание « ГлобалМСК ».





Соответствующее поручение ранее обнародовал Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что экономика страны должна быть готова к восстановлению еще до того, как можно будет запустить основные отрасли, закрывшиеся на фоне пандемии коронавируса. К этому моменту необходимо располагать четким планом действий.Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов также поручил правительству заняться созданием программы возвращения к нормальной работе бизнеса. Уровень доходов населения при этом нужно сохранить на предыдущих значениях или увеличить за счет поддержки предпринимателей и компаний. Антикризисные меры должны начать принимать сразу после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.