АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

В России подготовят план по восстановлению экономики после коронавируса

В России правительство собирается подготовить план выхода из кризиса после пандемии коронавируса. Разработкой документа будут заниматься специалисты Минэкономразвития, Минфина и Минтруда.
В России подготовят план по восстановлению экономики после коронавируса

Соответствующее поручение ранее обнародовал Михаил Мишустин. Премьер подчеркнул, что экономика страны должна быть готова к восстановлению еще до того, как можно будет запустить основные отрасли, закрывшиеся на фоне пандемии коронавируса. К этому моменту необходимо располагать четким планом действий.
«Антикризисная программа в первую очередь должна затрагивать рынок труда. Многие компании были вынуждены сократить штаты из-за отсутствия дохода. Когда пандемия пойдет на спад, они смогут снова заработать, ввиду чего необходимо начинать всеми силами выводить экономику на траекторию роста, обеспечивая граждан новыми рабочими местами», - приводит слова Мишустина издание «ГлобалМСК».

Владимир Путин в ходе совещания с руководителями регионов также поручил правительству заняться созданием программы возвращения к нормальной работе бизнеса. Уровень доходов населения при этом нужно сохранить на предыдущих значениях или увеличить за счет поддержки предпринимателей и компаний. Антикризисные меры должны начать принимать сразу после стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Евгения Алдонина Ольга назвала занимающегося строительством дома мужа…
В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой…
После скандала со Степаном Меньщиковым Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть…
В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД…
"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу…
Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в…
Рустам Солнцев предположил, что у Даны Борисовой произошел срыв из-за отсутствия заработка и режима…
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием…
Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных…
В Коми один человек погиб и двое пострадали в…
Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге…
«ГАЗель NEXT» оборудуют подушками…
"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом…
В России подготовят план по восстановлению экономики после…
Юлия Ефременкова хочет вернуться на…
Желудочно-кишечные симптомы при коронавирусе влияют на риск смертельного…
Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей…
Учёные смогли доказать, что спинозавры умели…
«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, почему нужно носить…
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер…
Россиянам с иностранным гражданством разрешат покинуть…
В Смоленской области ищут 16-летнюю…
Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры…
Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием…
Lexus решил не поднимать стоимость автомобилей в России до…
Профессор РАН Александр Лукашев назвал сроки ослабления…
В России могут увеличиться цены на…
Как сэкономить в период…
Просмотреть все новости