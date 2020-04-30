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"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом возлюбленном

Лолита Милявская рассказала о новом возлюбленном. По словам певицы, она действительно состоит в отношениях, но пока не хочет афишировать их, так как намерена «погулять».
"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом возлюбленном

Милявская была замужем пять раз. В браке она прожила примерно 32 года. Сейчас певица разводится с Дмитрием Ивановым, с которым была вместе около девяти лет. В одном из недавних интервью она рассказала, что снова обрела счастье и встретила возлюбленного. Несмотря на серьезность его намерений, Милявская пока не планирует к нему переезжать.
«Я не хочу ни в ком растворяться. Это может обернуться серьезными проблемами. Нужно быть честной с любимым человеком. Я сказала ему откровенно, что еще год хочу погулять. Если все будет в порядке, то после этого мы вернемся к вопросу совместного жилья и даже брака, но не сейчас», - рассказала Лолита.

Певица отметила, что все 32 года брака для нее были «ухаживанием за мужчиной, работой на износ, готовкой, варением и другими домашними делами». По словам Лолиты, сейчас она «ухаживает только за собой и получает положительные эмоции от окружающих». Певица даже забыла, как готовить некоторые блюда. Также звезда рассказала о новом возлюбленном, который очень много работает и сам не хочет появляться на людях с избранницей, опасаясь публичности. Певица призналась, что почувствовала себя «молодой студенткой», которая может по несколько часов говорить с молодым человеком по телефону.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:45

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