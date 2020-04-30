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Желудочно-кишечные симптомы при коронавирусе влияют на риск смертельного исхода

Китайские ученые из Университета Тунцзи провели исследование, в процессе которого установили влияние состояния желудочно-кишечного тракта на вероятность возникновения потенциально опасных симптомов и летального исхода от коронавируса. При заражении COVID-19 у многих людей проявляются признаки расстройства пищеварения.

Ученые в очередной раз подтвердили важность здоровья кишечника для нормального функционирования организма человека и его способности переносить заболевания. Более половины инфицированных коронавирусом пациентов отметили, что вместе с респираторными симптомами у них проявлялась диарея. У 20% из них диарея была первым признаком COVID-19. Исследователями был сделан вывод о риске более сложного протекания заболевания и летального исхода у пациентов, испытывающих неблагоприятные желудочно-кишечные симптомы. Свыше 60% инфицированных, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как боль в животе, диарея и рвота, перенесли более тяжелую форму заболевания или умерли. Ученые отмечают способность вируса прикрепляться к ферменту ACE2, влияющему на воспаление кишечника. Поэтому люди со слабым и болезненным кишечником, а также с наличием хронических воспалительных заболеваний органа намного тяжелее переносят инфицирование.

Специалисты советуют для укрепления здоровья кишечника употреблять большое количество растительной пищи, богатой клетчаткой, пробиотиков - йогурта, сыра, кефира, а также отказаться от обработанных продуктов.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:32

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