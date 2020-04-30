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Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей Украины

Депутат и общественный деятель Илья Кива предрек неминуемую гибель и полное уничтожение всех жителей Украины без сильного лидера. Его мнение обнародовано на сайте фракции «Оппозиционная платформа».
Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей Украины

Политик считает, что Украине нужен человек, способный повлечь людей за собой. Важно, чтобы он навел порядок и объединил страну, действуя в интересах местного населения, а не партнеров из США и Европы.
«Украина переживает второй этап экспансии, поэтому многие видят, как в государственные структуры принимаются лица, рекомендованные Западом. Ярким примером стало назначение Михаила Саакашвили, некогда стоявшего во главе Одесской области. Не исключено, что без одобрения его кандидатуры на пост вице-премьера мы не могли получить кредит от МВФ», - рассказал депутат.

Саакашвили принял предложение Владимира Зеленского. Вскоре бывший президент Грузии представит на рассмотрение Рады новую антикризисную программу. После его назначения МВФ увеличил размер поддержки Украины с 5 до 8 млрд долларов.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:28

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