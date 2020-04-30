Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей Украины
Депутат и общественный деятель Илья Кива предрек неминуемую гибель и полное уничтожение всех жителей Украины без сильного лидера. Его мнение обнародовано на сайте фракции «Оппозиционная платформа».
Политик считает, что Украине нужен человек, способный повлечь людей за собой. Важно, чтобы он навел порядок и объединил страну, действуя в интересах местного населения, а не партнеров из США и Европы.
Саакашвили принял предложение Владимира Зеленского. Вскоре бывший президент Грузии представит на рассмотрение Рады новую антикризисную программу. После его назначения МВФ увеличил размер поддержки Украины с 5 до 8 млрд долларов.
Политик считает, что Украине нужен человек, способный повлечь людей за собой. Важно, чтобы он навел порядок и объединил страну, действуя в интересах местного населения, а не партнеров из США и Европы.
«Украина переживает второй этап экспансии, поэтому многие видят, как в государственные структуры принимаются лица, рекомендованные Западом. Ярким примером стало назначение Михаила Саакашвили, некогда стоявшего во главе Одесской области. Не исключено, что без одобрения его кандидатуры на пост вице-премьера мы не могли получить кредит от МВФ», - рассказал депутат.
Саакашвили принял предложение Владимира Зеленского. Вскоре бывший президент Грузии представит на рассмотрение Рады новую антикризисную программу. После его назначения МВФ увеличил размер поддержки Украины с 5 до 8 млрд долларов.