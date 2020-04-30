Учёные смогли доказать, что спинозавры умели плавать





Для плавания динозавр применял так называемое хвостовое плавание, благодаря этому он мог охотиться на добычу. Учёные смогли исследовать скелет спинозавра, которые существует в мире в единственном экземпляре. Его обнаружили в регионе Кемк в Сахаре (Марокко). Данный скелет динозавра - самый полный на данный момент. Коллектив специалистов вернулся на место, где были найдены части скелета спинозавра. Ранее его идентифицировали как динозавра, поедающего рыбу. Он обладал короткими задними конечностями, широкими ступнями, плотными костями и удлиненными челюстями, которые усеяны коническими зубами.Учёным понадобилось много лет, чтобы найти окаменелости скелета. После их исследования они создали анатомию хвоста в электронном виде: была сделана гибкая модель, которую прикрепили к роботизированной системе, имитирующей плавательные движения. Согласно результатам исследования палеонтологи смогли сделать вывод, что спинозавр представлял собой водного хвостатого монстра. Он добывал себе еду в воде, а не ожидал, пока рыба проплывет. Судя по всему, он много времени проводил в воде. Спинозавров мог вторгаться в водную среду обитания, отмечают эксперты. Он, вероятно, вел полу-водный образ жизни. Учёные утверждают, данное обнаружение подтверждает теорию, согласно которой не-птичьи динозавры могли вторгаться в водное царство.