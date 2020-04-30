АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Учёные смогли доказать, что спинозавры умели плавать

Длительный период времени палеонтологи спорили по поводу того, мог ли спинозавр плавать. Согласно новому исследованию, эксперты смогли это доказать. Они утверждают, самый длинный хищный динозавр, который известен науке, был водным.

Для плавания динозавр применял так называемое хвостовое плавание, благодаря этому он мог охотиться на добычу. Учёные смогли исследовать скелет спинозавра, которые существует в мире в единственном экземпляре. Его обнаружили в регионе Кемк в Сахаре (Марокко). Данный скелет динозавра - самый полный на данный момент. Коллектив специалистов вернулся на место, где были найдены части скелета спинозавра. Ранее его идентифицировали как динозавра, поедающего рыбу. Он обладал короткими задними конечностями, широкими ступнями, плотными костями и удлиненными челюстями, которые усеяны коническими зубами.

Учёным понадобилось много лет, чтобы найти окаменелости скелета. После их исследования они создали анатомию хвоста в электронном виде: была сделана гибкая модель, которую прикрепили к роботизированной системе, имитирующей плавательные движения. Согласно результатам исследования палеонтологи смогли сделать вывод, что спинозавр представлял собой водного хвостатого монстра. Он добывал себе еду в воде, а не ожидал, пока рыба проплывет. Судя по всему, он много времени проводил в воде. Спинозавров мог вторгаться в водную среду обитания, отмечают эксперты. Он, вероятно, вел полу-водный образ жизни. Учёные утверждают, данное обнаружение подтверждает теорию, согласно которой не-птичьи динозавры могли вторгаться в водное царство.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Евгения Алдонина Ольга назвала занимающегося строительством дома мужа…
В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой…
После скандала со Степаном Меньщиковым Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть…
В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД…
"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу…
Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в…
Рустам Солнцев предположил, что у Даны Борисовой произошел срыв из-за отсутствия заработка и режима…
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием…
Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных…
В Коми один человек погиб и двое пострадали в…
Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге…
«ГАЗель NEXT» оборудуют подушками…
"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом…
В России подготовят план по восстановлению экономики после…
Юлия Ефременкова хочет вернуться на…
Желудочно-кишечные симптомы при коронавирусе влияют на риск смертельного…
Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей…
Учёные смогли доказать, что спинозавры умели…
«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, почему нужно носить…
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер…
Россиянам с иностранным гражданством разрешат покинуть…
В Смоленской области ищут 16-летнюю…
Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры…
Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием…
Lexus решил не поднимать стоимость автомобилей в России до…
Профессор РАН Александр Лукашев назвал сроки ослабления…
В России могут увеличиться цены на…
Как сэкономить в период…
Просмотреть все новости