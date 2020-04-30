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«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, почему нужно носить бюстгальтер

Лолита на собственном примере объяснила, почему нужно носить бюстгальтер. По словам певицы, многолетний отказ от нижнего белья закончился для неё сильными болями в груди.

Лолита Милявская призналась в новом интервью, что долгие годы откладывала визит к маммологу из-за боязни услышать страшный диагноз. Все же, во время гастролей в Израиле исполнительница почувствовала сильную боль, которая вынудила звезду обратиться за медицинской помощью. Артистка говорит, что несмотря на большой размер груди, она 40 лет не носила бюстгальтер. «Не потому, что я хотела светить грудью, мне просто было неудобно», - добавила певица.

Врач Лолиты был шокирован заявлением пациентки о том, что она ни разу не проверяла свои молочные железы, после чего знаменитость отправили на тщательное обследование. Впоследствии оказалось, что неприятные ощущения были вызваны чрезмерным напряжением, а не скрытой болезнью. Медики посоветовали Лолите не пренебрегать ношением бюстгальтера, что позволит избавиться от болей. 56-летняя звезда теперь носит его постоянно, снимая только на ночь.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:21

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