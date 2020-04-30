АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Бразилии внедрили систему компьютерного зрения для удаленной диагностики…
EUR 80.05 USD 73.69
Курс валют на 30.04.2020

Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4

Автошпионам удалось запечатлеть «заряженный» кроссовер ID.4, который компания Volkswagen вывела на тесты. Следует отметить, что дизайн обновленной модели похож на внешний вид концепта ID Crozz.

Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4


Версия ID.4 получила уникальную корму, выглядящую как купе-кроссовера. Новинка может похвастаться измененным задним стеклом и новой задней дверью с заметным спойлером. Кроме этого, модель имеет имитацию выхлопной системы, оснащенную двойными патрубками, что может указывать на ориентацию на производительность.

Ранее эксперты говорили о том, что автопроизводитель готовит купеобразную версию с названием ID.5. Кроссовер разделит силовые агрегаты с ID.4, поэтому пользователей ждет заднеприводный вариант, генерирующий 201 «лошадку» при 310 Нм крутящего момента. Предполагается, что будет и полноприводная версия, оснащенная двумя электромоторами с общей мощностью 302 л.с. Представители Volkswagen не раскрывают всех подробностей о новинке, но неоднократно были намеки на то, что «заряженный» кроссовер сможет похвастаться запасом хода на 500 километров.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Евгения Алдонина Ольга назвала занимающегося строительством дома мужа…
В Сети назвали список смартфонов Xiaomi с поддержкой…
После скандала со Степаном Меньщиковым Илья Яббаров и Анастасия Голд решили покинуть…
В Санкт-Петербурге погиб водитель перевернувшейся на КАД…
"В гневе - Толян": Степан Меньщиков высмеял в стихах беременную Сашу…
Кроссовер QX50 назвали самой популярной моделью бренда Infiniti в…
Рустам Солнцев предположил, что у Даны Борисовой произошел срыв из-за отсутствия заработка и режима…
В Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием…
Apple внедрила в iOS 13.5 beta 3 систему отслеживания зараженных…
В Коми один человек погиб и двое пострадали в…
Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в пиаре на недуге…
«ГАЗель NEXT» оборудуют подушками…
"Хочу год погулять": Лолита рассказала о своем новом…
В России подготовят план по восстановлению экономики после…
Юлия Ефременкова хочет вернуться на…
Желудочно-кишечные симптомы при коронавирусе влияют на риск смертельного…
Илья Кива предрек гибель и уничтожение жителей…
Учёные смогли доказать, что спинозавры умели…
«Я сорок лет ходила без лифчика»: Лолита объяснила, почему нужно носить…
Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер…
Россиянам с иностранным гражданством разрешат покинуть…
В Смоленской области ищут 16-летнюю…
Беременная Ольга Рапунцель пожаловалась на нападение Александры…
Анна Левченко отказалась уходить за периметр с Валерием…
Lexus решил не поднимать стоимость автомобилей в России до…
Профессор РАН Александр Лукашев назвал сроки ослабления…
В России могут увеличиться цены на…
Как сэкономить в период…
Просмотреть все новости