Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4
Автошпионам удалось запечатлеть «заряженный» кроссовер ID.4, который компания Volkswagen вывела на тесты. Следует отметить, что дизайн обновленной модели похож на внешний вид концепта ID Crozz.
Версия ID.4 получила уникальную корму, выглядящую как купе-кроссовера. Новинка может похвастаться измененным задним стеклом и новой задней дверью с заметным спойлером. Кроме этого, модель имеет имитацию выхлопной системы, оснащенную двойными патрубками, что может указывать на ориентацию на производительность.
Ранее эксперты говорили о том, что автопроизводитель готовит купеобразную версию с названием ID.5. Кроссовер разделит силовые агрегаты с ID.4, поэтому пользователей ждет заднеприводный вариант, генерирующий 201 «лошадку» при 310 Нм крутящего момента. Предполагается, что будет и полноприводная версия, оснащенная двумя электромоторами с общей мощностью 302 л.с. Представители Volkswagen не раскрывают всех подробностей о новинке, но неоднократно были намеки на то, что «заряженный» кроссовер сможет похвастаться запасом хода на 500 километров.
Версия ID.4 получила уникальную корму, выглядящую как купе-кроссовера. Новинка может похвастаться измененным задним стеклом и новой задней дверью с заметным спойлером. Кроме этого, модель имеет имитацию выхлопной системы, оснащенную двойными патрубками, что может указывать на ориентацию на производительность.
Ранее эксперты говорили о том, что автопроизводитель готовит купеобразную версию с названием ID.5. Кроссовер разделит силовые агрегаты с ID.4, поэтому пользователей ждет заднеприводный вариант, генерирующий 201 «лошадку» при 310 Нм крутящего момента. Предполагается, что будет и полноприводная версия, оснащенная двумя электромоторами с общей мощностью 302 л.с. Представители Volkswagen не раскрывают всех подробностей о новинке, но неоднократно были намеки на то, что «заряженный» кроссовер сможет похвастаться запасом хода на 500 километров.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:17