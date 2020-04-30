Volkswagen вывел на тесты «заряженный» кроссовер ID.4





Версия ID.4 получила уникальную корму, выглядящую как купе-кроссовера. Новинка может похвастаться измененным задним стеклом и новой задней дверью с заметным спойлером. Кроме этого, модель имеет имитацию выхлопной системы, оснащенную двойными патрубками, что может указывать на ориентацию на производительность.Ранее эксперты говорили о том, что автопроизводитель готовит купеобразную версию с названием ID.5. Кроссовер разделит силовые агрегаты с ID.4, поэтому пользователей ждет заднеприводный вариант, генерирующий 201 «лошадку» при 310 Нм крутящего момента. Предполагается, что будет и полноприводная версия, оснащенная двумя электромоторами с общей мощностью 302 л.с. Представители Volkswagen не раскрывают всех подробностей о новинке, но неоднократно были намеки на то, что «заряженный» кроссовер сможет похвастаться запасом хода на 500 километров.