"Сверкай и как всегда будь в тренде": Кристина Орбакайте поздравила Филиппа Киркорова с 53-летием

Кристина Орбакайте опубликовала совместную с Филиппом Киркоровым фотографию, сделанную на одном из мероприятий. В комментарии знаменитая певица сообщила, что сегодня у короля российской эстрады день рождения. Известному певцу исполнилось 53 года. Кристина Орбакайте решила просто написать: "Филечка, дорогой, сверкай и как всегда будь в тренде!".Пользователи Сети моментально отреагировали на пост исполнительницы. Они начали наперебой поздравлять Филиппа Киркорова с днем рождения. Преданные поклонники пожелали имениннику крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, множество положительных эмоций и всегда оставаться молодым. Также подписчики Кристины Орбакайте отметили, что считают Филиппа Киркорова настоящей легендой отечественной эстрады. За несколько минут публикация набрала почти 6 000 лайков.