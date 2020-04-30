Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ

«Таких уникальных личностей, как Брызгалов, в НХЛ очень мало. Другие хоккеисты выдают во время интервью скучные заученные фразы о том, как им важна поддержка и все остальное. Российский вратарь мог удивить даже того, кто привык слушать высказывания господина Овечкина», - говорится в сообщении НХЛ.





Ранее на первом месте рейтинга был Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона». Тройку лидеров в актуальном перечне закрывает Павел Дацюк, ранее являвшийся форвардом американского «Детройта». В первой десятке также засветились Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.Илья Брызгалов играл в Национальной хоккейной лиге до 2015 года. За свою карьеру в США он сменил 5 клубов. В НХЛ спортсмен сыграл 465 матчей, примерно половина из которых завершилась победой команды Брызгалова.