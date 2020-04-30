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Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ

Илья Брызгалов занял первое место в рейтинге самых странных россиян в НХЛ, сместив с него Александра Овечкина. В комментарии говорится, что спортсмен не только запомнился яркими высказываниями, но и качественной игрой.

«Таких уникальных личностей, как Брызгалов, в НХЛ очень мало. Другие хоккеисты выдают во время интервью скучные заученные фразы о том, как им важна поддержка и все остальное. Российский вратарь мог удивить даже того, кто привык слушать высказывания господина Овечкина», - говорится в сообщении НХЛ.

Ранее на первом месте рейтинга был Александр Овечкин, являющийся капитаном «Вашингтона». Тройку лидеров в актуальном перечне закрывает Павел Дацюк, ранее являвшийся форвардом американского «Детройта». В первой десятке также засветились Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин.

Илья Брызгалов играл в Национальной хоккейной лиге до 2015 года. За свою карьеру в США он сменил 5 клубов. В НХЛ спортсмен сыграл 465 матчей, примерно половина из которых завершилась победой команды Брызгалова.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:05

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