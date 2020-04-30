Россиянам с иностранным гражданством разрешат покинуть страну
Россиянам с видом на жительство и иностранным гражданством разрешат покинуть страну. Решение принято на заседании Кабмина.
В связи с распространением коронавируса российские власти с 27 марта временно приостановили авиасообщение со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Гражданам разрешили один раз покинуть страну и отправиться к постоянному месту жительства, но не все успели воспользоваться данной возможностью.
Сейчас иностранцы могут покинуть РФ только на спецбортах в случае, если они организуются принимающей стороны. Местные власти аналогичным способом вывозят россиян, застрявших в других странах. Ограничения на въезд в Россию по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина продлено, передает «Слово и Дело».
В связи с распространением коронавируса российские власти с 27 марта временно приостановили авиасообщение со странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Гражданам разрешили один раз покинуть страну и отправиться к постоянному месту жительства, но не все успели воспользоваться данной возможностью.
Сейчас иностранцы могут покинуть РФ только на спецбортах в случае, если они организуются принимающей стороны. Местные власти аналогичным способом вывозят россиян, застрявших в других странах. Ограничения на въезд в Россию по распоряжению главы кабмина Михаила Мишустина продлено, передает «Слово и Дело».
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:16