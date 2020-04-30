В Ставрополе скоропостижно скончался глава города Андрей Джатдоев
В Ставрополе по неизвестной на данный момент причине умер возглавлявший город Андрей Джатдоев. Его не стало на 58-м году жизни. Трагическую новость о скоропостижной кончине на своей официальной странице в микроблоге Instagram сообщил губернатор и председатель правительства 44-летний Владимир Владимиров.
Глава края назвал Джатдоева хорошим соратником, надежным и верным другом, достойным человеком, превосходным руководителем. Андрей Хасанович многое сделал для развития Ставрополя.
Причина безвременного ухода политика не называется. Дата и время проведения церемонии прощания будут сообщены дополнительно.
Глава края назвал Джатдоева хорошим соратником, надежным и верным другом, достойным человеком, превосходным руководителем. Андрей Хасанович многое сделал для развития Ставрополя.
«Уход такого человека станет невосполнимой утратой для города. Хочу принести родным свои искренние соболезнования», - написал Владимиров.
Причина безвременного ухода политика не называется. Дата и время проведения церемонии прощания будут сообщены дополнительно.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:58