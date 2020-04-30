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Lexus решил не поднимать стоимость автомобилей в России до лета

Представители компании Lexus сообщают, что стоимость фирменных автомобилей в России не будет увеличиваться вплоть до лета. Клиенты бренда также смогут получить техобслуживание и ремонт после открытия дилерских центров.

В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса корпорация Lexus заявила о начале специальной акции. Помимо «замороженных» цен на продукцию бренда до конца мая, клиентам в России предоставляется возможность отложить посещение сервисного центра. Подобное предложение считается действительным, если срок для техобслуживания подошел, а официальные СТО были закрыты. Lexus также продлит гарантию на транспортные средства, которые водитель не успел отремонтировать до введения режима самоизоляции.

Стоит отметить, что участникам программы «Помощь на дороге» тоже продлят срок действия услуг до 15 мая. Рассказали в компании и об отмене комиссионных сборов за погашение кредитов в мобильном приложении банка. Это послабление актуально только до конца апреля, поэтому владельцам автомобилей Lexus следует поторопиться. Об аналогичных мерах ранее объявил концерн Toyota, который не собирается менять прайс-лист для собственных моделей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

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