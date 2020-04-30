В России могут увеличиться цены на лекарства

«Сырье дорожает вместе со стоимостью транспортировки. Некоторые препараты просто перестанут продавать в России. Уже сейчас можно заметить резкий дефицит парацетамола. Многие считали, что препарат просто раскупили, но на деле он исчез с аптечных полок по другим причинам», - рассказал руководитель «Нанолека».





Максим Стецюк, являющийся исполнительным директором компании «Нанолек», рассказал, что большая часть субстанций, применяющихся в производстве медицинских препаратов, привозится из-за границы. Сейчас импорт компонентов стал затруднительным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, многие страны запретили вывозить медикаменты на время эпидемии, что усложнило ситуацию.Стецюк не исключил, что некоторые препараты полностью исчезнут с рынка, так как их будет невозможно производить. Стоимость перевозки субстанций и лекарств увеличилась примерно в 5 раз с начала года. Часть компаний подстроилась под новые ценники, но уже сообщила о намерении подкорректировать прайсы.Ранее западные издания сообщали, что пациенты с орфанными заболеваниями могут оказаться без необходимого количества препаратов из-за коронавируса. Минздравы ряда стран стали использовать соответствующие медикаменты для лечения COVID-19.