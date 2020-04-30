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Как сэкономить в период самоизоляции

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова поделилась информацией о нескольких способах экономии во время пребывания в самоизоляции. Как она сообщает, существуют некоторые товары, без покупки которых можно обойтись на карантине.
Как сэкономить в период самоизоляции

Елена Бобкова отмечает, что надо заняться фиксацией всех, даже несущественных затрат. Стоит подчеркнуть, что в условиях самоизоляции расход электроэнергии и воды возрастёт, ввиду чего следует заложить в прогноз малую часть прироста данных расходов, как минимум на 5%. Дополнительно стоит установить дома двухфазные счётчики день/ночь, а после замены запланировать на ночь наиболее энергоемкие дела.

Одни из следующих советов стало незамедлительно откладывание средств на коммунальные платежи и платежи по кредитам. Однако лишь при том, что человек 10% отложил в экстренный запас денег. Таким образом, в меру своих сил оплатить счета в срок.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на мобильные тарифы, на время убрать ненужные подписки, при возможности совсем перейти на медиа-ресурсы онлайн. На "удалёнке" одним из грамотных решений будет переход на общение в мессенджерах, поэтому следует избавиться от безлимитной сотовой связи.

До конца эпидемии специалист не советует заниматься приобретением новой обуви и одежды, какими бы большими не были скидки в интернет-магазинах. В свою очередь следует отказаться и от всякой еды "на вынос", домашнее питание более здоровое и дешёвое. В таком случае можно ознакомиться с доступными по имеющимся картам бонусами, скидками и кэшбэками.

Бобкова подчёркивает, что вышеуказанные предложения довольно просты в исполнении, тем не менее во время их использование необходимо учитывать, что базой для правильной экономии есть перестройка потребительского сознания. Она также акцентирует вниманием на том, что надо покупать лишь то, что правда нужно для обеспечения себя и семьи.

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Общество / Важно
Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 09:41

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