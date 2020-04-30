Ученые: Коронавирус может жить в легких после излечения

«Остаточный эффект от вируса многие посчитали повреждениями легких. На деле же он просто оставался в органе и несколько дней не подавал признаков жизни. Процесс заболевания начинался заново, из-за чего между выздоровлением и вторым заражением почти всегда проходило одинаковое количество времени», - рассказали ученые.





По словам специалистов, именно из-за соответствующей особенности коронавируса некоторые пациенты, которые выздоровели, снова были признаны зараженными. Даже при наличии антител в организме, не дающих вирусу снова проникнуть в него, у людей появлялись симптомы, а недуг начинал развиваться. Китайские ученые провели более детальное изучение состояния нескольких десятков пациентов и установили, что коронавирус способен оставаться в легочной ткани.Уникальным оказался случай с 78-летней китайской пациенткой с коронавирусом, которая прошла полный курс лечения. После него три теста на COVID-19 были отрицательными, из-за чего женщину выписали. На следующий день она неожиданно умерла, а при вскрытии у нее снова нашли коронавирус.