Игорь Николаев поздравил Филиппа Киркорова с днем рождения
Филипп Киркоров сегодня отмечает 53-й день рождения, с чем его поздравил Игорь Николаев. Певец также поделился архивными фото с "королем российской эстрады".
В профиле Игоря Николаева на веб-платформе Instagram появились архивные снимки, на которых музыкант запечатлен с Филиппом Киркоровым и его детьми - Аллой-Викторией и Мартином. 60-летний исполнитель пожелал своему коллеге по сцене счастья и успехов в творчестве. Николаев добавил, что праздник не будет похож на привычные шумные вечеринки, поскольку на мероприятии будут находиться лишь самые близкие люди.
"Без гостей и грандиозного праздника, как обычно, но с детками и в семейном кругу", - сообщил супруг Юлии Проскуряковой. Последняя тоже присоединились к поздравлениям Киркорова, отметив, что концерты именинника всегда приносят радость окружающим из-за своей грандиозности и красочности. Кроме прочего, редкими фотографиями в честь дня рождения исполнителя поделилась и певица Валерия. Звезда высказала сожаление, что их совместный проект "Маска" подошел к концу.
В профиле Игоря Николаева на веб-платформе Instagram появились архивные снимки, на которых музыкант запечатлен с Филиппом Киркоровым и его детьми - Аллой-Викторией и Мартином. 60-летний исполнитель пожелал своему коллеге по сцене счастья и успехов в творчестве. Николаев добавил, что праздник не будет похож на привычные шумные вечеринки, поскольку на мероприятии будут находиться лишь самые близкие люди.
"Без гостей и грандиозного праздника, как обычно, но с детками и в семейном кругу", - сообщил супруг Юлии Проскуряковой. Последняя тоже присоединились к поздравлениям Киркорова, отметив, что концерты именинника всегда приносят радость окружающим из-за своей грандиозности и красочности. Кроме прочего, редкими фотографиями в честь дня рождения исполнителя поделилась и певица Валерия. Звезда высказала сожаление, что их совместный проект "Маска" подошел к концу.