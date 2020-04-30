Стас Пьеха в трусах продемонстрировал свой «дрифтующий кулак»

Стас Пьеха показал пользователям Сети свою подтянутую фигуру. На опубликованных кадрах артист с повязкой на голове демонстрирует процесс тренировки с помощью гантели. На видео заметны четкие контуры мышц живота, рук и всего тела. Для нового образа певец обзавелся усами и подстриг бороду и стал напоминать представителя единоборств из Азии. Свое видео Стас Пьеха подписал как «дрифтующий кулак».За время публикации видеоролик просмотрели более 100 тысяч пользователей. Поклонники откликнулись множеством комментариев. «Клааааасссс, повеселил от души», «Рембо», «Красавчик! Сразу не узнать», - умилялись фанаты артиста. Отметились под постом и коллеги певца по сцене – Валерия, Наргиз и Денис Клявер, написавший: «Сейчас аш Чак Норрис вздрогнул». Стас Пьеха ответил практически на все комментарии и от души посмеялся над собой вместе с поклонниками.