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Ученые разработали средство против тяжелой формы инфекции COVID-19

В процессе проведения исследований группа ученых разработала средство, которое способно бороться с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о цитокиновом шторме, который представляет собой неуправляемую реакцию иммунной системы.

Ученые разработали средство против тяжелой формы инфекции COVID-19


Ученые предложили задействовать наночастицы, которые вмещают в себе такие лекарственные препараты как сквален и аденозин. Материалы научной работы были опубликованы в издании Science Advances. Исследователи инкапсулировали названные вещества в антиоксидант альфа-токоферола, который представляет собой подвид витамина Е. Данные соединения ученые добавили в ткани грызунов, которые страдали цитокиновым штормом и сепсисом.

Наночастицы смогли уменьшить уровень цитокина во всех органах мышей, включая почки и легкие. Такой эффект был зафиксирован спустя четыре часа после начала лечения. При цитокиновом шторме происходит цепная реакция, которая приводит к разрушению тканей, не только пораженных патогеном, но и соседних. В результате в организме начинаются необратимые воспалительные процессы, которые могут вызвать полиорганную недостаточность и привести к летальному исходу. Поэтому международная группа ученых надеется, что разработанное средство поможет пациентам с тяжелой формой COVID-19. Однако пока этот эксперимент проводился только на мышах.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:01

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