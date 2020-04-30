Ученые разработали средство против тяжелой формы инфекции COVID-19





Ученые предложили задействовать наночастицы, которые вмещают в себе такие лекарственные препараты как сквален и аденозин. Материалы научной работы были опубликованы в издании Science Advances. Исследователи инкапсулировали названные вещества в антиоксидант альфа-токоферола, который представляет собой подвид витамина Е. Данные соединения ученые добавили в ткани грызунов, которые страдали цитокиновым штормом и сепсисом.Наночастицы смогли уменьшить уровень цитокина во всех органах мышей, включая почки и легкие. Такой эффект был зафиксирован спустя четыре часа после начала лечения. При цитокиновом шторме происходит цепная реакция, которая приводит к разрушению тканей, не только пораженных патогеном, но и соседних. В результате в организме начинаются необратимые воспалительные процессы, которые могут вызвать полиорганную недостаточность и привести к летальному исходу. Поэтому международная группа ученых надеется, что разработанное средство поможет пациентам с тяжелой формой COVID-19. Однако пока этот эксперимент проводился только на мышах.