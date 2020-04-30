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Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1…
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Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

В мае произойдет множество перемен, связанных не только с карантином, введенным на фоне распространения коронавируса, но и с экономической ситуацией. Журналисты издания "ДНИ 24" рассказали об основных нововведениях.

Продление карантина



Президент РФ 28 апреля объявил, что нерабочие дни в рамках карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, продлятся до 11 мая. Отмечается, на данный период должна быть сохранена заработная плата сотрудников.

По словам главы государства, впереди множество майских праздников, а между ними стоят рабочие дни. В обычной ситуации сотрудники бы брали отгулы и отпуска. В связи с коронавирусом лучше продолжить соблюдать самоизоляцию. Владимир Путин считает, что Россия пока не прошла пик заболевания.

К 5 мая правительство РФ, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета должны подготовить рекомендации, связанные с поэтапным выходом из карантина. Первые шаги в данном направлении будут делаться с 12 мая.

Банковские переводы без комиссии



С 1 мая банковские переводы станут осуществляться без дополнительной комиссии. Ее максимальный размер для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничиваться. Отмечается, что перевод средств до 100 тысяч рублей не станет предусматривать комиссию. Если лимит будет превышен, что она составит 0,5% от первоначальной суммы, но не более 1,5 тысячи рублей.

Снижение пошлины на нефть



В России с 1 мая до 6,8 долларов на одну тонну должна снизиться пошлина на нефть. Наряду с этим уменьшится экспортный налог, связанный с продажей бензина. В следующем месяце он составит 2 доллара. На нулевую ставку, в свою очередь, перейдет пошлина за сжиженный газ.

Рост пенсий



С 1 мая 2020 года начнет действовать новый закон, предполагающий увеличение военных и страховых пенсий. Если речь идет о первом случае, то рост выплат затронут ветеранов ВОВ, входящих в состав действующей армии. Кроме того, изменения затронут тех, чья страховая пенсия ниже, нежели установленный в государстве прожиточный минимум.

Облегчение паллиативной помощи



С 1 мая будет облегчена паллиативная помощь в России. Это значит, что граждане, имеющие неизлечимые заболевания, смогут получить необходимые лекарственные препараты уже на седьмой день после первичного обращения. Ранее этот срок мог достигать одного месяца.

Закон о безопасности продуктов



В мае вступает в силу закон о безопасности и качестве продуктов питания. В рамках него устанавливается запрет на обращение продовольствия, содержащего вещества, которые могут оказывать на человека вредное воздействие.

Перечисление социальных пособий



В рамках нового закона с 1 мая 2020 года пополнится список пособий, которые станут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир». Это касается пенсий, социальных выплат военным и гражданам, проходивших службу в других госучреждениях.
Банковские переводы без комиссии и снижение пошлины на нефть: Как изменится жизнь россиян с 1 мая

Кроме того, на карты «Мир» станут перечисляться пособия по безработице, социальные выплаты на детей, а также помощь тем, кто пострадал в результате воздействия радиации и жертвам аварии на ЧАЭС.

Штрафы за нарушение правил воинского учета



За нарушение правил воинского учета с 1 мая в РФ будет введена система штрафов. Их придется заплатить тем, кто уничтожил свой военный билет, не пришел на медицинскую комиссию, не обратился в профильное учреждение по повестке. Размер штрафов составит до трех тысяч рублей. Их увеличение коснется, в том числе, должностных лиц.

Если граждане не выполняют обязанности по воинскому учету, то они заплатят от 500 до 3000 рублей. За потерю документов или же их умышленную порчу нужно будет возместить аналогичную сумму.

За непредставление в военный комиссариат списков лиц, кто должен стать на учет, также увеличивается штраф. Он составит от 1000 до 3000 рублей. За такие правонарушения срок давности привлечения к ответственности в соответствии с КоАП возрос до двух лет.

Запрет работы рюмочных


С 1 мая запрещается продавать алкоголь в заведениях, расположенных в жилых домах, где площадь зала не достигает 20 квадратных метров. Руководителям регионам поручено ужесточить существующие правила. Разрешается ввести полный запрет на торговлю спиртными напитками в такого рода заведениях. В российских субъектах могут повыситься требования к минимальной возможной площади соответствующих рюмочных.

Штрафы за незаконную перепланировку



С 1 мая за незаконную перепланировку помещений различного типа будут введены штрафы. Это нововведение распространяется на подсобки и подвалы. Размер штрафа для должностных лиц составит 4000-5000 тысяч рублей, для юридических – в десять раз больше. Для граждан величина взыскания останется без изменений – 2000-2500 рублей.

Ужесточение правил перевозки детей


С 1 мая автобусы, которые предназначены исключительно для перевозки детей, должны иметь аппаратуру ГЛОНАСС или же ГЛОНАСС/GPS. Аналогичные требования выдвинуты к троллейбусам и большегрузам.

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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 15:36

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