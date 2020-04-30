Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год





Кроссовер, ставший лидером ТОПа, имеет просторный салон, множество полезных функций и мощный силовой агрегат на 2,8 литра на 190 лошадиных сил. Renault Arkana на российском рынке представлен в полноприводной и переднеприводной версиях. Также разработчики кроссовера позаботились о безопасности пассажиров и водителей, снабдив транспортное средство особой рамой, которая при ударе защищает кузов от сильной деформации.На втором месте разместился Skoda Karoq. Стоимость данного транспортного средства на первичном рынке составляет от 1,5 миллиона рублей. Главным плюсом автомобиля является множество электронных ассистентов в салоне. Также автомобиль располагает грамотной организацией внутреннего пространства.Тройку лидеров закрывает Geely Atlas. По словам автомобильного эксперта, данное транспортное средство отличается качественной сборкой и наличием массы вариаций на рынке. В рейтинг кроссоверов также попал KIA Seltos, стоимость которого в самой дорогой версии составляет примерно 2 миллиона рублей. На пятом месте перечня разместилась модель Opel GrandLand X с мотором на 1,6 литра при мощности в 150 лошадиных сил.