Екатерина и Вячеслав Малафеевы потеряли ребенка
Екатерина и Вячеслав Малафеевы, поженившиеся восемь лет назад, потеряли второго ребенка. Семья пережила трагедию в 2019 году.
32-летняя Малафеева родила футболисту сына Алекса. Помимо общего ребенка она занимается воспитанием детей мужа от первого брака – Максима и Ксении, лишившихся погибшей в автокатастрофе матери. В ноябре прошлого года пара узнала о скором пополнении.
Недавно врачи сообщили жене футболиста, что ей придется сделать еще одну операцию для устранения последствий медикаментозного аборта. Ей страшно, но она верит в лучшее. Фолловеры пожелали Малафеевой быстрого восстановления и крепкого здоровья.
32-летняя Малафеева родила футболисту сына Алекса. Помимо общего ребенка она занимается воспитанием детей мужа от первого брака – Максима и Ксении, лишившихся погибшей в автокатастрофе матери. В ноябре прошлого года пара узнала о скором пополнении.
«Мы на радостях улетели отдыхать на Бали, строили грандиозные планы, думали о будущем, мечтали под шум океана, загорали под ласковым солнышком. После отпуска я пошла на УЗИ и узнала о замершей беременности. Рассказываю вам, а на глазах слезы. Никому не желаю пережить подобное. Это ужасно, ведь я уже представляла нашу огромную семью из шестерых человек», - поделилась в Instagram Малафеева.
Недавно врачи сообщили жене футболиста, что ей придется сделать еще одну операцию для устранения последствий медикаментозного аборта. Ей страшно, но она верит в лучшее. Фолловеры пожелали Малафеевой быстрого восстановления и крепкого здоровья.