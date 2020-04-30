Учёные обнаружили загадочные звуки, возникающие на дне Тихого океана





Впервые в 1991 году учёные зафиксировали этот звук неизвестного происхождения, пронизывающий воды Тихого океана. Своим звучанием он напоминал длинные гудки теплохода, продолжавшиеся с перерывом в 20 секунд. В 1997 году в Тихом океане специалисты зафиксировали сигнал, который проходил по ультранизким частотам, схожий со страшным рёвом животного. Поклонники творчества Лавкрафта выдвинули предположение, что это может быть рёв древнего божества из книги «Зов Ктулху». Данная теория в дальнейшем породила большое количество легенд о подводном чудовище.Однако, согласно самому популярному варианту, считалось, что загадочный «рёв» может издавать неведомое гигантское морское животное. Но эксперты отмечали, звук не принадлежит ему. Сигнал, напоминающий скуление, эксперты смогли записать в марте 1999 года. Эксперты предполагали, что источником мог стать лёд. В 2000-м подводные исследователи выявили новые таинственные и пугающие звуки, доносящиеся из глубин Тихого океана. Учёные сделали вывод, что на дне океана может находиться установка, созданная человеком и издающая сигналы. Большинство специалистов уверены, это могут быть ледники, которые раскалываются.