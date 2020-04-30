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В Московской области завершились учения танковой армии ЗВО

Учения гвардейской танковой армии ЗВО завершились на полигоне «Алабино» в Московской области. Военнослужащие отрабатывали стрельбу из гладкоствольных 125-мм пушек.

Пресс-служба ЗВО сообщает, что Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии успешно выполнила поставленные задачи. В частности, военные формирования провели условный танковый бой и преодолели водные преграды с помощью боевых машин пехоты. В ходе операции бойцы обезвредили большую часть отрядов «врага» вооружением, установленным на танках Т-72Б3. Огонь вели из 125-мм орудий бронебойными и фугасными снарядами.

Против движущейся мишени также использовались гранатометный расчет и артиллерийские залпы на дистанции от 800 до 2000 метров. Наводкой занимались подразделения непосредственной рекогносцировки и радиолокации, в том числе с беспилотниками. По словам представителей военного руководства, всего в тактико-специальном учении задействовали более 170 экземпляров боевой техники. Кроме того, преодоление водных преград стало «дебютным» в 2020 году для военнослужащих.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:17

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