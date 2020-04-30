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Приложение TikTok во время самоизоляции скачали более двух миллиардов раз

Специалисты платформы по изучению спроса на мобильные приложения Sensor Tower сообщили, что суммарное количество загрузок TikTok превысило два миллиона. Возросшую популярность приложения, созданного для публикации коротких видеороликов, связывают с самоизоляцией во время пандемии коронавируса.
Приложение TikTok во время самоизоляции скачали более двух миллиардов раз

Согласно данным аналитиков Sensor Tower, в первом квартале текущего года TikTok скачали 315 миллионов пользователей. В основном приложение загружали на гаджеты, работающие под управлением ОС Android, а на долю собственников iOS пришлось более 495 миллионов скачиваний.

Лидером по загрузкам стали жители Индии, которые установили на свои устройства TikTok 611 миллионов раз. На китайском рынке приложение получило название Douyin. Его создателем является компания ByteDance, расположенная в Пекине. На родине платформы для публикации коротких видеороликов зафиксировано более 196 миллионов загрузок. Тройку лидеров замкнули американцы, которые скачали TikTok 165 миллионов раз.

Аналитики отметили, что ситуация с пользовательскими расходами состоит по-другому. Жители Китая принесли компании ByteDance свыше 330 миллионов долларов, пользователи из США – более 86 миллионов, а представители Великобритании – 9 миллионов.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:31

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