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Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло

Samsung Galaxy S20 Ultra, представленный пару недель назад, получил самопроизвольно трескающееся стекло основной камеры. Производитель считает, что данный дефект не подпадает под условия бесплатного ремонта или гарантийной замены.
Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло

Владельцы дорогостоящих Galaxy S20 Ultra пишут на форумах технической поддержки Samsung, что защитное стекло сначала трескается, а потом рассыпается на мелкие осколки. При этом пользователи не роняли и не ударяли свои смартфоны, а многие даже носили их в специальном чехле. Число жалоб на дефект увеличивается с каждым днем.

Samsung не собирается менять сломанные Galaxy S20 Ultra, которые по цене сопоставимы с девайсами Apple. Производитель объясняет свою позицию тем, что проблема не ухудшает функциональность гаджета и влияет только на его внешние данные.

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Технологии / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:07

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