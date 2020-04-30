Samsung Galaxy S20 Ultra получил самопроизвольно трескающееся стекло





Владельцы дорогостоящих Galaxy S20 Ultra пишут на форумах технической поддержки Samsung, что защитное стекло сначала трескается, а потом рассыпается на мелкие осколки. При этом пользователи не роняли и не ударяли свои смартфоны, а многие даже носили их в специальном чехле. Число жалоб на дефект увеличивается с каждым днем.Samsung не собирается менять сломанные Galaxy S20 Ultra, которые по цене сопоставимы с девайсами Apple. Производитель объясняет свою позицию тем, что проблема не ухудшает функциональность гаджета и влияет только на его внешние данные.