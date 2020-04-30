В России хотят провести амнистию по легким статьям КоАП
В России хотят провести амнистию по нескольким не тяжелым статьям КоАП в честь 75-летия Победы. Авторами инициативы являются представители ЛДПР – Алексей Диденко и Ярослав Нилов.
В документе говорится, что список подлежащих амнистированию статей депутаты внесут в нижнюю палату до 9 мая. Законопроект подготовлен еще до пандемии уханьского коронавируса, повлекшего за собой расширение составов пересматриваемых правонарушений. В перечень попали наказания за безбилетный проезд, несоблюдение графика подачи декларации, мелкие хищения, нарушение ПДД, кроме управления автомобилем в нетрезвом виде.
В документе говорится, что список подлежащих амнистированию статей депутаты внесут в нижнюю палату до 9 мая. Законопроект подготовлен еще до пандемии уханьского коронавируса, повлекшего за собой расширение составов пересматриваемых правонарушений. В перечень попали наказания за безбилетный проезд, несоблюдение графика подачи декларации, мелкие хищения, нарушение ПДД, кроме управления автомобилем в нетрезвом виде.
«Мы хотим освободить из-под стражи людей, отбывающих наказания по легким статьям. Коронавирус нанес сильный удар по экономике, поэтому важно провести амнистию, которая высвободит дополнительные трудовые ресурсы», - пояснил Нилов.
Политика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:52