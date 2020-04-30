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Малахов отказался снимать экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева и Екатерину Терешкович в новом шоу

В одном из интервью Гоген Солнцев заявил, что Андрей Малахов отказался снимать его и пенсионерку Екатерину Терешкович в новом шоу. Фрик-пара, которая стала популярна благодаря телевидению, больше не интересна телеведущему.
Малахов отказался снимать экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева и Екатерину Терешкович в новом шоу

Ранее выпуски с Гогеном Солнцевым и его пожилой супругой собирали многотысячную аудиторию зрителей. Андрей Малахов и сам не мог понять, в чем феномен популярности этой нестандартной пары. Экс-участник «Дома-2» заявил, что ведущему «надоела Катька», поэтому с ней не будет больше съемок.

Гоген Солнцев пошутил, что звание «Женщина года», которого лишилась Регина Тодоренко за высказывание о домашнем насилии, должны вручить теперь Екатерине Терешкович. Его супруга перенесла пластическую операцию и онкологическую болезнь, поэтому достойна этого титула как никто другой. Бывший участник реалити-шоу считает Регину Тодоренко «фальшивой выскочкой», которая получила многомиллионные контракты в то время, как Екатерину Терешкович бил супруг.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:00

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