Малахов отказался снимать экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева и Екатерину Терешкович в новом шоу

Ранее выпуски с Гогеном Солнцевым и его пожилой супругой собирали многотысячную аудиторию зрителей. Андрей Малахов и сам не мог понять, в чем феномен популярности этой нестандартной пары. Экс-участник «Дома-2» заявил, что ведущему «надоела Катька», поэтому с ней не будет больше съемок.Гоген Солнцев пошутил, что звание «Женщина года», которого лишилась Регина Тодоренко за высказывание о домашнем насилии, должны вручить теперь Екатерине Терешкович. Его супруга перенесла пластическую операцию и онкологическую болезнь, поэтому достойна этого титула как никто другой. Бывший участник реалити-шоу считает Регину Тодоренко «фальшивой выскочкой», которая получила многомиллионные контракты в то время, как Екатерину Терешкович бил супруг.