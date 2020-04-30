Владимир Ждамиров из группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни

«Илья, пожалуйста, убери эту песню. Я выкупил на нее права и готовлю премьеру. Тебе же миллион раз говорили, что композиция перепродана и исполнять ее нельзя, но ты никого не слушаешь», - обратился Ждамиров к Яббарову.

Сам исполнитель в комментарии к посту написал, что нашел композицию в архиве и решил посвятить ее женской половине реалити-шоу. Артист пожелал, чтобы мужчины всегда радовали их цветами. На недовольство Ждамирова Яббаров не отреагировал, а верные фолловеры только воодушевили его своими комплиментами.Ранее Степан Меньшиков и Яббаров поругались на шоу «Бородина против Бузовой».