"Смело и красиво": Актриса из «Сватов» Анна Кошмал сфотографировалась в пиджаке на голое тело
Анна Кошмал, известная по сериалу «Сваты», на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует в пиджаке на голое тело. Вероятнее всего, данная фотография была сделана во время одной из последних фотосессий актрисы.
На фото Анна Кошмал предстала в черном костюме, пиджак которого надет на голое тело. Снимок сделан в стиле минимализм: актриса позирует на белом фоне, отлично контрастируя в тёмном наряде. Основной акцент делается на одежде знаменитости. Артистка подписала фотографию кратко и лаконично: «Потерянная в твоем свете». Данная фраза взята из названия одной из популярных композиций певицы Dua Lipa.
Благодаря хэштегам, поставленным Анной Кошмал, #DuaLipa, #songoftheday, можно понять, что именно об этом думает она. Поклонники отметили, что кадр получился очень стильным и интересным. «Красивая фотография. Тебе идёт деловой стиль», «Вы сексуальная девушка», «В этой девочке видна внутренняя чистота, красота и легкая грусть», «Смело, женственно и красиво», — прокомментировали подписчики публикацию актрисы.
На фото Анна Кошмал предстала в черном костюме, пиджак которого надет на голое тело. Снимок сделан в стиле минимализм: актриса позирует на белом фоне, отлично контрастируя в тёмном наряде. Основной акцент делается на одежде знаменитости. Артистка подписала фотографию кратко и лаконично: «Потерянная в твоем свете». Данная фраза взята из названия одной из популярных композиций певицы Dua Lipa.
Благодаря хэштегам, поставленным Анной Кошмал, #DuaLipa, #songoftheday, можно понять, что именно об этом думает она. Поклонники отметили, что кадр получился очень стильным и интересным. «Красивая фотография. Тебе идёт деловой стиль», «Вы сексуальная девушка», «В этой девочке видна внутренняя чистота, красота и легкая грусть», «Смело, женственно и красиво», — прокомментировали подписчики публикацию актрисы.