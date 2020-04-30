"Смело и красиво": Актриса из «Сватов» Анна Кошмал сфотографировалась в пиджаке на голое тело

На фото Анна Кошмал предстала в черном костюме, пиджак которого надет на голое тело. Снимок сделан в стиле минимализм: актриса позирует на белом фоне, отлично контрастируя в тёмном наряде. Основной акцент делается на одежде знаменитости. Артистка подписала фотографию кратко и лаконично: «Потерянная в твоем свете». Данная фраза взята из названия одной из популярных композиций певицы Dua Lipa.Благодаря хэштегам, поставленным Анной Кошмал, #DuaLipa, #songoftheday, можно понять, что именно об этом думает она. Поклонники отметили, что кадр получился очень стильным и интересным. «Красивая фотография. Тебе идёт деловой стиль», «Вы сексуальная девушка», «В этой девочке видна внутренняя чистота, красота и легкая грусть», «Смело, женственно и красиво», — прокомментировали подписчики публикацию актрисы.