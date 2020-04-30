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Медики назвали самые опасные при коронавирусе заболевания

Медики из ISARIC назвали самые опасные при коронавирусе заболевания. Новая инфекция за несколько месяцев убила более 228 тыс. человек.

Согласно результатам исследования, более 50% людей с КВИ имеют одно или несколько хронических заболеваний. Смертность в данной группе на 40% выше нормы. Пациенты с деменцией на 39% чаще не могут справиться с инфекцией и умирают. Риск смертности в группе с заболеваниями сердца выше на 31%, с ожирением – на 37%.

Врачи уверены, что болезни почек, астма и диабет повышают вероятность инфицирования COVID-19 и смертность. Активных курильщиков среди пациентов с уханьским вирусом оказалось меньше 10%, но их доля среди населения намного выше данного показателя.

Ранее врач Владислав Жемчугов рассказал об опасности бессимптомного течения коронавируса.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:21

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